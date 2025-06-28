بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين في بولندا … طيران ناس يحتفي بتدشين 4 رحلات أسبوعية مباشرة من الرياض إلى كاراكوف البولندية … كأول ناقل جوي سعودي يربط بين المدينتين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أعلن طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، تدشين وجهة كراكوف، ثاني أكبر مدينة في بولندا ليصبح أول ناقل وطني سعودي يشغل رحلات مباشرة إليها من الرياض عبر 4 رحلات أسبوعية، وذلك وسط أجواء احتفائية حضرها لحظة الوصول الى مطار كراكوف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بولندا الأستاذ سعد بن صالح الصالح، وسفير بولندا لدى الرياض روبرت روستك.

و أكمل طيران ناس تدشين رحلاته المباشرة إلى أربع وجهات صيفية جديدة في أوروبا وشرق تركيا، تشمل كل من مدينة ميلان الإيطالية، وجنيف السويسرية، ومدينة ريزا التركية على ساحل البحر الأسود، وأخيراً كراكوف إضافة إلى إطلاق خط طيران بين جدة والعلمين على الساحل الشمالي بمصر، ليزيد من توسع شبكة وجهاته الصيفية في العام 2025 إلى أكثر من 20 وجهة صيفية حول العالم 2025، وموفرًا المزيد من خيارات السفر لضيوفه.

واستقبلت طواقم طيران ناس المسافرين بالهدايا عند صعودهم على متن رحلاتهم المغادرة إلى وجهاتهم الصيفية الجديدة من مطاري الملك خالد الدولي بالرياض والملك عبد العزيز الدولي بجدة.

وسيزيد تشغيل الرحلات بين جدة والعلمين من عدد رحلات طيران ناس إلى المنتجع المصري، المرتبط حاليًا بالمملكة برحلات مباشرة من الرياض. كما ستعمل رحلات مباشرة من الرياض وجدة إلى أحدث وجهات طيران ناس الصيفية في تركيا، وهي مدينة ريزا الواقعة على ساحل البحر الأسود في شمال شرق البلاد.

وبعد إضافة هذه الوجهات الجديدة في صيف 2025، ستتوسع شبكة وجهات طيران ناس الصيفية لتصل إلى أكثر من 20 مدينة تنتشر عبر أفريقيا وأوروبا وآسيا، بما في ذلك الوجهات الحالية التي تشمل العلمين، والغردقة، وشرم الشيخ، وسراييفو، وسالزبورغ، وتيرانا، وفيينا، وبراغ، وأنطاليا، وبودروم، وإسطنبول، وطرابزون، وباتومي، وباكو، وتبليسي، وصلالة.

ويمكن لضيوف طيران ناس حجز الرحلات من خلال جميع قنوات الحجز، عبر الموقع اﻻلكتروني www.flynas.com أو تطبيق الهاتف المحمول أو مركز الاتصال طوال أيام الأسبوع (920001234) أو عبر وكلاء السفر.

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