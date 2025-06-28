شكرا لقرائتكم خبر عن على مدار الساعة.. سعر الدولار اليوم السبت 28-6-2025 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

بلغ سعر الدولار اليوم السبت 28-6-2025 أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي المصري نحو 49.83 جنيه للشراء و49.97 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديث للتعاملات بالبنوك المصرية.

ويحرص ”الخليج 365” على تزويد قرائه بأحدث المعلومات حول أسعار العملات المختلفة، بما في ذلك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وبذلك، يمكن للمصريين فى الخارج والداخل لمتابعة هذه الأسعار واتخاذ قراراتهم حول تحويل العملات بشكل مدروس ووفق معلومات سوق الصرف.

وشهد سعر الدولار بالبنك الأهلى المصري 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة سجل 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع وفي البنك التجارى الدولى CIB سعر 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار فى البنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى49.85 جنيه للشراء.49.95 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر49.85 جنيه للشراء.49.95 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك الإسكندرية49.85 جنيه للشراء.49.95 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"49.85 جنيه للشراء.49.95 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة49.85 جنيه للشراء.49.95 جنيه للبيع.