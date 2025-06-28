شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاتصالات: خطوات قوية نحو توطين صناعة الإلكترونيات وجذب الاستثمارات والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن أبرز نتائج تنفيذ استراتيجية "مصر تصنع الإلكترونيات"، والهادفة إلى تعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث نجحت الوزارة في تهيئة بيئة محفزة لصناعة وتصميم الإلكترونيات عبر تقديم مجموعة من التسهيلات التي أسهمت في تحقيق إنجازات ملموسة على عدة محاور.

وأكدت الوزارة أن جهودها أثمرت عن جذب استثمارات تسع شركات عالمية لتصنيع الهواتف المحمولة داخل مصر، بنسبة تصنيع محلي تجاوزت 40%، لتلبية احتياجات السوق المحلية مع التوسع في التصدير إلى الأسواق الإقليمية.

وفي مجال البنية التحتية، بدأت ثلاثة مصانع كبرى في إنتاج كابلات الألياف الضوئية بطاقة تصل إلى مليوني كيلومتر من الفايبر، وباستثمارات تجمع بين رؤوس أموال محلية وأجنبية، وقد انطلقت بالفعل عمليات التصدير من هذه المصانع إلى الأسواق الأوروبية منذ الربع الرابع من عام 2022.

وشهد قطاع تصميم الإلكترونيات والأنظمة المدمجة نموًا ملحوظًا، حيث ارتفع عدد الشركات العاملة في هذا المجال من 34 شركة في عام 2016 إلى أكثر من 80 شركة بنهاية 2024، من بينها 20 شركة عالمية و60 شركة محلية، ويعمل في هذا القطاع الآن أكثر من 9 آلاف مهندس متخصص، ما يعكس زيادة واضحة في فرص العمل ونمو السوق المصرية في هذا المجال.

وضمن جهود الوزارة لتوفير بيئة متقدمة للبحث والتطوير، استضاف مركز "إمحوتب للإبداع والتطوير" بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، 17 شركة محلية وعالمية متخصصة في تصميم الإلكترونيات والبرمجيات المدمجة، ويضم المركز مجموعة من المعامل المتطورة الداعمة للابتكار التقني.

كما افتتحت الوزارة وشغلت ثلاث مجمعات متخصصة لإبداع الإلكترونيات، تقع في كل من القرية الذكية، والمنطقة التكنولوجية ببرج العرب، والمنطقة التكنولوجية بأسيوط، وتعمل هذه المجمعات كمراكز للتطوير والإبداع والتصنيع الرقمي، وتهدف إلى تحفيز الشركات الناشئة وتنمية الكوادر المتخصصة في مجال الإلكترونيات المتقدمة.

وتعكس هذه الإنجازات التزام الدولة بدعم قطاع الإلكترونيات كأحد أهم محركات النمو الصناعي والتكنولوجي، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الإلكترونيات والتكنولوجيا الحديثة.