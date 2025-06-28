شكرا لقرائتكم خبر عن بختام اليوم.. تحديث سعر اليورو اليوم السبت 28 يونيو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرر سعر اليورو اليوم السبت 28 يونيو 2025 أمام الجنيه بعدد من البنوك الرئيسية وفق آخر تعاملات مسجلة بالبنوك قبل توقف العمل في البنوك نظرا للأجازة ، وبلغ سعر اليورو في البنك المركزى المصرى 57.96 جنيه للشراء و58.13 جنيه للبيع.

كما سجل سعر اليورو اليوم استقرار وفي البنك الأهلى المصري 57.78 جنيه للشراء، و58.09 جنيه للبيع، وسعر اليورو في بنك مصر 57.78 جنيه للشراء، و58.09 جنيه للبيع.



وجاء سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

57.96 جنيه للشراء

58.13 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلى المصري

57.78 جنيه للشراء.

58.09 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

57.78 جنيه للشراء.

58.09 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

57.78 جنيه للشراء.

58.1 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

57.78 جنيه للشراء.

58.10 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

58.04 جنيه للشراء.

58.29 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

57.83 جنيه للشراء.

58.09 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

57.78 جنيه للشراء.

58.09 جنيه للبيع.