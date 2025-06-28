شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت 28-6-2025 مقابل الجنيه المصري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالسبت، 28 يونيو 2025 04:00 م
استقر سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة بالسوق المصرى بختام تعاملات اليوم السبت 28-6-2025، وذلك مع توقف عمل البنوك نظرا للأجازة الأسبوعية.
و يسجل فى البنك المركزي 67.79 جنيه للشراء، و 68 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى 68 جنيه للشراء، و 68.75 جنيه للبيع.
وينشر ”الخليج 365”، آخر تحديث لسعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها ،ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العرو السعرية الخاصة ببيع الجنيه الإسترليني
سعر الجنيه الإسترليني فى البنك الأهلى المصرى
وسجل سعر الجنيه الإسترليني فى البنوك كالتالى:
68 جنيه للشراء
68.75 جنيه للبيع.
67.75 جنيه للشراء.
68 جنيه للبيع
67.74 جنيه للشراء.
68. جنيه للبيع.
67.80 جنيه للشراء
68. جنيه للبيع
68 جنيه للشراء
68.75 جنيه للبيع
68 جنيه للشراء
68.30 جنيه للبيع
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز