شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يتراجع إلى 4625 جنيها بدون مصنعية والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الذهب اليوم في مصر والبورصة العالمية تطورات وحركة محدودة للغاية، وذلك في إطار الترقب الذي يشهده السوق، بحثًا عن إشارات جديدة لحركة الذهب عقب تراجعات كبيرة بسبب توقف الحرب في الشرق الأوسط.

أسعار الذهب اليوم

- عيار 24: 5286 جنيهًا

-عيار 21: 4625 جنيها

- عيار 18: 3964 جنيهًا

- عيار 14: 3083 جنيهًا

- الجنيه الذهب: 37000 جنيهًا

انخفض الذهب بشكل كبير ليسجل أدنى مستوى منذ قرابة شهر عند 3275 دولار للأونصة منخفضة بنسبة 1.7%.

محاولة الذهب للتعافي تأتي في ظل استقرار الدولار بالقرب من أدنى مستوياته في أسبوع مقابل سلة من العملات الرئيسية، مما يجعل الذهب المسعر بالدولار أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

من جهة أخرى انخفض العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات لليوم السادس على التوالي ليسجل أدنى مستوى منذ أكثر من 6 أسابيع، الأمر الذي يعكس تراجع ثقة المستهلكين في السندات الأمريكية، وهو الأمر الذي يعد إيجابي بالنسبة للذهب.