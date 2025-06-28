شكرا لقرائتكم خبر عن سعر صرف الريال القطرى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 28 يونيو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 28 يونيو 2025، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

هذه الأسعار تتيح للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.



وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الآتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.66 جنيه للشراء.

13.723 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.766 جنيه للشراء.

13.718 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.766 جنيه للشراء.

13.694 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأهلى

12.652 جنيه للشراء.

13.716 جنيه للبيع

سعر الريال القطرى فى بنك الأسكندرية

12.75 جنيه للشراء.

13.7 جنيه للبيع