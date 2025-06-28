شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 28 يونيو 2025 فى سلطنة عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب اليوم بسلطنة عمان، استقرارًا ملحوظًا، حيث سجل عيار 24 سعر 40.400 ريال، وسط تداولات نشطة ومتابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.

سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان

عيار 24 سجل 40.400 ريال

عيار 22 سجل 37.025 ريال

عيار 21 سجل 35.350 ريال

عيار 18 سجل 30.300 ريال

عيار 14 سجل 23.575 ريال

عيار 12 سجل 20.200 ريال

الاونصة1256.550 ريال

الجنيه الذهب282.800 ريال

الأونصة بالدولار3273.86 دولار



وتراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بشكل طفيف، مع انتقال المستثمرين من شهر مايو الإيجابي إلى شهر جديد تسوده حالة من عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية مما يدعم حالة الإقبال على الذهب كملاذ آمن.



