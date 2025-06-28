شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 28 يونيو 2025 فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

شهدت اسعار الذهب اليوم فى الكويت استقرارا فى الأسعار، حيث سجل عيار 24 سعر 32.175 دينار ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، ومتأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فى الكويت



عيار 24 سجل 32.175 دينار

عيار 22 سجل 29.500 دينار

عيار 21 سجل 28.150 دينار

عيار 18 سجل 24.125 دينار

عيار 14 سجل 18.775 دينار

عيار 12 سجل 16.100 دينار

الاونصة1000.925 دينار

الجنيه الذهب225.275 دينار

الأونصة بالدولار3273.90 دولار



ويتوقف المسارالمتوقع للذهب خلال الأيام المقبلة على تفاعل المستثمرين مع المستجدات السياسية والاقتصادية العالمية.

و سجلت طلبات إعانة البطالة الأمريكية ارتفاعًا إلى 240 ألف طلب، ما يعكس ضعفًا في سوق العمل الأمريكي. في نفس السياق، انكمش الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 0.2% في الربع الأول، مما زاد من احتمالات التباطؤ الاقتصادي. هذه المستجدات قللت من قوة الدولار مؤقتًا، مما دعم الذهب بشكل جزئي.