شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 28 يونيو 2025 فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ حسام الشقويرىالسبت، 28 يونيو 2025 12:00 م
شهدت اسعار الذهب اليوم فى الكويت استقرارا فى الأسعار، حيث سجل عيار 24 سعر 32.175 دينار ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، ومتأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.سعر الذهب اليوم فى الكويت
عيار 24 سجل 32.175 دينار
عيار 22 سجل 29.500 دينار
عيار 21 سجل 28.150 دينار
عيار 18 سجل 24.125 دينار
عيار 14 سجل 18.775 دينار
عيار 12 سجل 16.100 دينار
الاونصة1000.925 دينار
الجنيه الذهب225.275 دينار
الأونصة بالدولار3273.90 دولار
ويتوقف المسارالمتوقع للذهب خلال الأيام المقبلة على تفاعل المستثمرين مع المستجدات السياسية والاقتصادية العالمية.
و سجلت طلبات إعانة البطالة الأمريكية ارتفاعًا إلى 240 ألف طلب، ما يعكس ضعفًا في سوق العمل الأمريكي. في نفس السياق، انكمش الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 0.2% في الربع الأول، مما زاد من احتمالات التباطؤ الاقتصادي. هذه المستجدات قللت من قوة الدولار مؤقتًا، مما دعم الذهب بشكل جزئي.
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