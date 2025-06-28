شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت 28-6-2025 والان مع تفاصيل الخبر

خلال منتصف تعاملات اليوم ننشر أخر تطورات حركة سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة بالسوق المصرى اليوم السبت 28-6-2025.

ويسجل فى البنك المركزي 67.79 جنيه للشراء، و 68 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى 68 جنيه للشراء، و 68.75 جنيه للبيع.

وينشر ”الخليج 365”، آخر تحديث لسعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها ،ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العرو السعرية الخاصة ببيع الجنيه الإسترليني



وسجل سعر الجنيه الإسترليني فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الإسترليني فى البنك الأهلى المصرى

68 جنيه للشراء

68.75 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني فى بنك مصر

67.75 جنيه للشراء.

68 جنيه للبيع

سعر الجنيه الإسترليني فى بنك الإسكندرية

67.74 جنيه للشراء.

68. جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني فى البنك التجارى الدولى

67.80 جنيه للشراء

68. جنيه للبيع

سعر الجنيه الإسترليني فى بنك القاهرة

68 جنيه للشراء

68.75 جنيه للبيع

سعر الجنيه الإسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

68 جنيه للشراء

68.30 جنيه للبيع



