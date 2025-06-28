شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم السبت 28 يونيو 2025 بمنتصف التداولات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر اليورو اليوم السبت 28 يونيو 2025 أمام الجنيه بعدد من البنوك الرئيسية في آخر تعاملات مسجلة بالبنوك، وبلغ سعر اليورو في البنك المركزى المصرى 57.96 جنيه للشراء و58.13 جنيه للبيع.
كما سجل سعر اليورو اليوم استقرار وفي البنك الأهلى المصري 57.78 جنيه للشراء، و58.09 جنيه للبيع، وسعر اليورو في بنك مصر 57.78 جنيه للشراء، و58.09 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك المركزي المصري
وجاء سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:
57.96 جنيه للشراء
58.13 جنيه للبيع.سعر اليورو في البنك الأهلى المصري
57.78 جنيه للشراء.
58.09 جنيه للبيع.
57.78 جنيه للشراء.
58.09 جنيه للبيع.
57.78 جنيه للشراء.
58.1 جنيه للبيع.سعر اليورو في البنك التجارى الدولى
57.78 جنيه للشراء.
58.10 جنيه للبيع.سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى
58.04 جنيه للشراء.
58.29 جنيه للبيع.
57.83 جنيه للشراء.
58.09 جنيه للبيع.سعر اليورو في بنك قناة السويس
57.78 جنيه للشراء.
58.09 جنيه للبيع.
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