شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شعبة الدواجن: الأسعار الحالية أقل من التكلفة بسبب انخفاض الطلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سامح السيد، رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية، إن أسعار بيع الدواجن في المزارع حالياً تقل عن التكلفة الفعلية للإنتاج، موضحاً أن الكيلو يُباع بسعر 65 جنيهاً، في حين أن تكلفة الإنتاج تتجاوز 67 جنيهاً، ما يعني أن المنتجين يبيعون بالخسارة.

وأوضح السيد، في تصريحات خاصة، أن التراجع الحالي في الأسعار يعود إلى انخفاض حاد في معدلات الطلب داخل السوق المحلية، في ظل زيادة المعروض، وهو ما تسبب في ضغوط كبيرة على المنتجين، خاصة صغار المربين الذين يواجهون صعوبة في تغطية نفقاتهم التشغيلية.

وحذر من أن استمرار هذا الوضع لفترة طويلة من شأنه أن يؤدي إلى خروج عدد من المنتجين من المنظومة، ما يهدد استقرار الإنتاج المحلي.

وأشار إلى أن السعر العادل للدواجن يجب أن يدور حول 70 جنيهاً للكيلو في المزرعة، وأن يصل إلى المستهلك النهائي بسعر 80 جنيهاً، باعتباره سعراً يحقق التوازن بين تكلفة الإنتاج وقدرة المواطن على الشراء.

وفيما يتعلق بتطورات السوق اليوم السبت 28 يونيو 2025، قال رئيس شعبة الدواجن، إن سعر كيلو الدواجن البيضاء سجل 64 جنيهاً، بتنفيذ فعلي عند 63 جنيهاً، بينما سجل سعر الساسو 98 جنيهاً، بتنفيذ فعلي عند 97 جنيهاً.

وأضاف أن أسعار الكتاكيت تسجل حالياً 19 جنيهاً للكتكوت الأبيض، و10 جنيهات للكتكوت الساسو، بينما بلغ سعر أمهات الدواجن البيضاء 43 جنيهاً.

وشدد رئيس الشعبة على أهمية تفعيل البورصة الداجنة كآلية حاكمة لضبط الأسعار ومنع التلاعب، بدلاً من ترك السوق رهينة لعدد من السماسرة الذين يتحكمون في حركة البيع والشراء.

كما طالب بعدم السماح لغير المتخصصين أو بعض ممثلي الكيانات غير الرسمية بإطلاق تصريحات غير دقيقة عن القطاع، قائلاً: "هناك من يخرج بتصريحات غير واقعية تضر المنتجين وتؤثر سلباً على دورة الإنتاج.. ويجب أن تكون هناك مرجعية واضحة للتصريحات الخاصة بصناعة الدواجن من داخل القطاع ذاته أو من خلال الاتحادات النوعية المعتمدة".