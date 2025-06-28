المركزي الروسي يخفض سعر صرف الروبل مقابل العملات الرئيسة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حدد البنك المركزي الروسي اليوم، أسعار صرف العملات الرئيسة مقابل الروبل، خلال الفترة من 28 إلى 30 يونيو الجاري، ورفع سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع (26) كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى (78.4685) روبلًا.

وفي الوقت ذاته، رفع سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار (62) كوبيكًا، ليبلغ (92.2785) روبلًا، واستقر سعر صرف اليوان الصيني تقريبًا عند (10.9433) روبلات.

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