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سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت 28-6-2025 بالبنوك المصرية

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سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت 28-6-2025 بالبنوك المصرية

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين

السبت، 28 يونيو 2025 10:30 ص

استقر سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصرى  بالبنوك العاملة  بالسوق المصرى اليوم السبت 28-6-2025، ليسجل فى البنك المركزي 67.79 جنيه للشراء، و 68 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى 68 جنيه للشراء، و 68.75 جنيه للبيع.

وينشر ”الخليج 365”، آخر تحديث لسعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها ،ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العرو السعرية الخاصة ببيع الجنيه الإسترليني


وسجل سعر الجنيه الإسترليني فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الإسترليني فى البنك الأهلى المصرى

68  جنيه للشراء
68.75 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني فى بنك مصر

67.75 جنيه للشراء.
68 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

67.74 جنيه للشراء.
68. جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني فى البنك التجارى الدولى

67.80  جنيه للشراء
68. جنيه للبيع

سعر الجنيه الإسترليني فى بنك القاهرة

68 جنيه للشراء
68.75 جنيه للبيع

سعر الجنيه الإسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

68 جنيه للشراء
68.30 جنيه للبيع


 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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