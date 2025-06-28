شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للألومنيوم تعتزم سداد 7.4 مليار جنيه لفواتير استهلاك الكهرباء خلال 26/25 والان مع تفاصيل الخبر

تعتزم شركة مصر للألومنيوم، سداد فواتير مقابل استهلاك الكهرباء خلال موازنة السنة المالية 2026/2025 بقيمة 7.4 مليار جنيه مقابل 5.441 مليار جنيه فعلي خلال عام 2024/2023، بعد زيادة أسعار الكهرباء الموردة للشركة إلى 150 قرش/ك.و.س، وسداد ضرائب وجمارك ورسوم سلعية بقيمة 4.558 مليار جنيه مقابل فعلي خلال العام المالي 2024/2023 بمبلغ 2.95 مليار جنيه، وذلك بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتبارًا من 8 سبتمبر 2016.

كما تعتزم شركة مصر للألومنيوم، سداد مستحقات مواد بترولية بقيمة 791 مليون جنيه خلال عام 2026/2025 مقابل 312 مليون جنيه فعلي خلال عام 2023/2024، وسداد 134 مليون جنيه خلال عام 2025/2026 مقابل 81 مليون جنيه فعلي خلال عام 2023/2024، بحسب الموازنة التقديرية للشركة للسنة المالية الجديدة.

وتستهدف شركة مصر للألومنيوم، تحقيق مبيعات إجمالية 48.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026 مقابل 45.2 مليار جنيه متوقع تنفيذه خلال عام 2024/2025، ومقارنة مع 32.8 مليار جنيه خلال عام 2023/2024، كما تستهدف تحقيق صافي ربح بعد الضرائب 18.6 مليار جنيه خلال عام 2025/2026 مقابل 10.25 مليار جنيه متوقع تنفيذه خلال عام 2024/2025، ومقارنة مع 9.3 مليار جنيه خلال عام 2023/2024.

كما تستهدف شركة مصر للألومنيوم، استثمار 1.511 مليار جنيه خلال السنة المالية الجديدة 2025/2026 لإنشاء مشروعات توسعات جديدة أبرزها المراحل الأولى من مشروعات إنتاج رقائق الألومنيوم (الفويل) بتكلفة تقديرية 1.403 مليار جنيه، وإنتاج العبوات الدوائية الـ(Slug) بتكلفة تقديرية 23.81 مليون جنيه، وإضافة خطة إعادة تدوير خبث الألومنيوم بتكلفة تقديرية 84.2 مليون جنيه.