شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن هبوط سعر جرام الذهب في مصر السبت 28 يونيو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب اليوم السبت 28 يونيو 2025 في مصر، وذلك بعد انخفاض كبير خلال تعاملات أمس تجاوز 50 جنيهًا للجرام، بالتزامن مع تراجع حاد في أسعار الذهب عالميًا، حيث هبطت أونصة الذهب دون مستوى 3300 دولار لأول مرة منذ أسابيع.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24: 5257 جنيهًا

عيار 21: 4650 جنيهًا

عيار 18: 3942 جنيهًا

الجنيه الذهب: 36,800 جنيهًا

رغم انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي لليوم الخامس على التوالي، وهو عامل داعم تقليدي لأسعار الذهب، إلا أن تراجع الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن ضغط على الأسعار محليًا وعالميًا.

ويعكس أداء الذهب الحالي تحوّل شهية المستثمرين نحو الأصول عالية المخاطر، في ظل هدوء التوترات الجيوسياسية بعد وقف إطلاق النار بين إيران والكيان الصهيوني، واستقرار الأوضاع في الشرق الأوسط.