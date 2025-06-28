شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 28 يونيو 2025 في الإمارات..عيار 21 بـ351.50 درهم والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الذهب فى الإمارات، استقرارا فى الأسعار، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 396 درهمًا إماراتيًا، وسجل سعر عيار 21 سعر 351.5 درهم.

سعر الذهب في الإمارات

عيار 24 سجل 396.00 درهم

عيار 22 سجل 366.75 درهم

عيار 21 سجل 351.50 درهم

عيار 18 سجل 301.25 درهم

عيار 14 سجل 233.25 درهم

عيار 12 سجل 199.75 درهم

الاونصة 12 سجل 317.00 درهم

الجنيه الذهب 2812.00 درهم



الأونصة بالدولار 3284.07 دولار

يحتفظ الذهب بأساسيات قوية على المدى الطويل تدعم اتجاهه الصاعد، إلا أن التقلبات قصيرة الأجل تضعف زخم الصعود وتدفعه حالياً إلى التحركات العرضية، وذلك في ظل الفوضى الحالية في سياسات الحكومة الأمريكية وعدم وضوح توجهات السياسة التجارية الأمريكية

ويعد سعر الذهب في الامارات من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الإمارات تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.