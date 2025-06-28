شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة البورصة هذا الأسبوع أبرزها صدور حكم الحجز على شركة شارم دريمز والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر مساهمو البورصة المصرية، العديد من الأحداث الجوهرية خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو، أبرزها انعقاد عمومية 7 شركات تناقش أغلبها اعتماد نشاط الشركات ومراقب الحسابات عن القوائم المالية والميزانية، والمصادقة على القوائم المالية، وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، وتحديد مكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والموافقة على تعيين مراقب الحسابات عن عام 2025 وتحديد أتعابه، والترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات.

تبدأ أحداث البورصة، اليوم السبت، بانعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، للنظر في تعديل المواد (53،54،63) من النظام الأساسي للشركة، وفي نفس اليوم تصدر المحكمة، حكمًا في الدعوى رقم (474) لسنة 2024 المقامة من أحد العملاء للحجز على حسابات شركة شارم دريمز للاستثمار السياحي لاسترداد قيمة وحدة مباعة لها من خلال الشركة وإلغاء التعاقد، وسبق وصدر حكم بالحجز على مبلغ ما يعادل 262 ألف يورو "حجز جزئي"، ولا يؤثر على باقي حسابات الشركة بالبنوك.

وفي اليوم التالي تعقد الجمعية العامة غير العادية لشركات نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، ووادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، وتنظر الأول الدخول في زيادة رأسمال الشركة التابعة (شركة مجموعة الأهلي للزراعات الحديثة)، وتعديل المادة 46 من النظام الأساسي للشركة، وتنظر الثانية التصديق على الموزنة التقديرية للعام المالي الجديد، وتنظر الثالثة تعديل المادة 2 من النظام الأساسي للشركة، فيما تتلقى المحكمة، تقرير الخبير في الدعوى رقم 61 لسنة 18 قضائية المرفوعة على الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، ببطلان قرارات الجمعية العامة العادية بتاريخ 6 يوليو 2024.

ويوم الإثنين 30 يونيو تعقد الجمعية العامة العادية لشركة جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، وتعقد الجمعية العامة غير العادية لشركة ريكاب للاستثمارات المالية، للنظر في اعتماد مشروع توزيع الأرباح المقترح، والنظر في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من 591.4 مليون جنيه إلى 638.7 مليون جنيه بزيادة قدرها 47.3 مليون جنيه موزعة على عدد 9.5 مليون سهم بقيمة اسمية للسهم الواحد 5 جنيهات ليصبح إجمالي عدد أسهم الشركة بعد الزيادة 127.7 مليون سهم، وذلك من خلال توزيع أرباح في صورة أسهم مجانية بواقع (0.08 سهم لكل سهم واحد من الأسهم الأصلية المصدرة.

فيما يعقد يوم الثلاثاء 1 يوليو، الجمعية العامة العادية لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، للنظر في الاستحواذ على كامل أسهم شركة مصر للاستثمارات الترفيهية والموافقة على تعيين عضو مجلس إدارة تنفيذي، وينتهي الحق في التوزيع النقدي لشركة الشمس للإسكان والتعمير بواقع 0.05 جنيه للسهم، على أن يتم التوزيع يوم 6 يوليو.

وفي نفس اليوم، تنظر الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا، الطعن المقدم من الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، على قرار الهيئة العامة للتنمية السياحية بإلغاء الموافقة المبدئية على تخصيص أرض المرحلة الثالثة منطقة سهل حشيش بالغردقة بمحافظة البحر الأحمر.