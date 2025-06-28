شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب في مصر اليوم السبت 28 يونيو 2025.. استقرار بعد خسائر حادة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب إسلام سعيدالسبت، 28 يونيو 2025 05:00 ص
أسعار الذهب في مصر اليوم:
عيار 24: 5257 جنيهًا
عيار 21: 4650 جنيهًا
عيار 18: 3942 جنيهًا
الجنيه الذهب: 36,800 جنيهًا
هعلى الصعيد الجيوسياسي، ساهمت تهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط بعد دخول وقف إطلاق النار بين إيران والكيان الصهيوني حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، في تقليص المخاوف الجيوسياسية، مما قلل من الإقبال على الذهب. كما رحّب الطرفان بعودة الأوضاع إلى طبيعتها بعد 12 يومًا من التصعيد العسكري، وهو ما عزز حالة الاستقرار في الأسواق.
وفي الوقت نفسه، شكّل التقدم في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين عامل ضغط إضافي على الذهب. فقد كشف مسؤول أميركي، الخميس الماضي، عن التوصل لاتفاق مع الصين بشأن تسريع وتيرة شحنات المعادن النادرة إلى السوق الأميركية، في خطوة تعكس مساعي إنهاء النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.
كل هذه التطورات دفعت المستثمرين إلى تقليل حيازاتهم من الذهب، مفضلين الدخول في أدوات مالية أكثر مخاطرة، خصوصًا مع غياب الحاجة إلى تأمين المراكز الاستثمارية قبل عطلة نهاية الأسبوع، كما جرت العادة في فترات التوتر العالمي..
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