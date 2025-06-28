شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم السبت 28 يونيو 2025 فى مصر.. استقرار أم تراجع؟ والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الذهب اليوم السبت 28 يونيو 2025 في مصر، استقرارًا ملحوظًا، وذلك بعد انخفاض كبير خلال تعاملات أمس تجاوز 50 جنيهًا للجرام، بالتزامن مع تراجع حاد في أسعار الذهب عالميًا، وهبطت أونصة الذهب دون مستوى 3300 دولار لأول مرة منذ أسابيع.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24: 5257 جنيهًا

عيار 21: 4650 جنيهًا

عيار 18: 3942 جنيهًا

الجنيه الذهب: 36,800 جنيهًا

رغم انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي لليوم الخامس على التوالي، وهو عامل داعم تقليدي لأسعار الذهب، إلا أن تراجع الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن ضغط على الأسعار محليًا وعالميًا.

ويعكس أداء الذهب الحالي تحوّل شهية المستثمرين نحو الأصول عالية المخاطر، في ظل هدوء التوترات الجيوسياسية بعد وقف إطلاق النار بين إيران والكيان الصهيوني، واستقرار الأوضاع في الشرق الأوسط.