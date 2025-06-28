شكرا لقرائتكم خبر عن كم سعر الدولار اليوم السبت 28 يونيو 2025 بالبنك الأهلى المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب: مدحت عادل السبت، 28 يونيو 2025 02:00 ص

شهد سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت 28 يونيو 2025 تطور ملحوظ أمام الجنيه المصري، وذلك وفقا لآخر تحديث مسجل للتعاملات الرسمية بالبنوك المصرية.

وسجل سعر الدولار الأمريكي بالبنك المركزي المصري 49.83 جنيه للشراء و49.97 جنيه للبيع، وبالبنك الأهلى المصري 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك الرئيسية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك الرئيسية كالآتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 49.85 جنيه للشراء.

49.95 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر 49.85 جنيه للشراء.

49.95 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 49.85 جنيه للشراء.

49.95 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" 49.85 جنيه للشراء.

49.95 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة سعر الدولار فى بنك القاهرة 49.85 جنيه للشراء.

49.95 جنيه للبيع.

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