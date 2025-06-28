شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للأسواق الحرة تستهدف دراسة فتح فروع بالعلمين والعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

تستهدف شركة مصر للأسواق الحرة، دراسة فتح فروع جديدة بمنطقة العلمين والعاصمة الإدارية الجديدة، والتعاقد على زيادة مساحة فرع الجونة 22 مترًا، والتعاقد على فرع مطار مرسى علم (وصول) مع دراسة أي مناطق جديدة جاذبة للسياحة، مع استمرار فرع رفح البري بمنفذ السفر، وفق الموازنة التقديرية للشركة للسنة المالية 2025/2026.

كما تستهدف شركة مصر للأسواق الحرة، وفق الموازنة التقديرية للسنة المالية 2026/2025، تحقيق مبيعات بقيمة 1.067 مليار جنيه خلال عام 2025/2026 مقابل 1.32 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025، موزع ما بين نشاط غير خالص الرسوم بقيمة مليار جنيه مستهدف مقابل 1.274 مليار جنيه في العام المالي الحالي، مع وجود مبيعات بالإدارة المركزية بقيمة 74.2 مليون جنيه مقابل 100 مليون جنيه مستهدف.

قالت الشركة، إنها تستهدف تحقيق نشاط خالص الرسوم بقيمة 57 مليون جنيه مستهدف مقابل 35.2 مليون جنيه في العام المالي الحالي، كما تستهدف تحقيق نشاط المشروبات المحلية 10 ملايين جنيه مستهدف مقابل 10.5 مليون جنيه في العام المالي الحالي.

ذكرت شركة مصر للأسواق الحرة، أنه تم احتساب المبيعات الفعلية بالموازنة التقديرية للعام المالي 2026/2025، بالمبيعات الفعلية المحققة حتى شهر أبريل 2025 من العام المالي الحالي، كما تم الأخذ في الاعتبار المبيعات الفعلية لكل معرض على حدا موزعة على المجموعات السلعية المختلفة طبقًا لطبيعة كل معرض (غير خالص وخالص الرسوم)، وتم الأخذ في الاعتبار برأي مديري عموم ومديري المعارض عند وضع تلك المستهدفات إلى جانب رؤساء قطاعات المبيعات غير خالص الرسوم وخالص الرسوم.

يذكر أن شركة مصر للأسواق الحرة، قد افتتحت فروع ميناء نويبع (سفر ووصول) بميناء نويبع البحري، والجونة بالغردقة، ومرسى علم بورتو غالب، خلال موازنة العام المالي الحالي 2024/2025.