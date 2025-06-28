شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 27 يونيو 2025..عيار 24 بدون مصنعية بـ5257 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24: 5257 جنيهًا

عيار 21: 4650 جنيهًا

عيار 18: 3942 جنيهًا

الجنيه الذهب: 36,800 جنيه



يُنظر تقليديًا إلى الذهب غير المرتبط بعائد على أنه وسيلة تحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي والتضخم.

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.