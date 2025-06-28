شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 27 يونيو 2025.. عيار 21 بدون مصنعية بـ 4650 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

يواصل سعر الذهب في مصر، تفاعله مع تطورات الاقتصاد العالمي، وتلعب أسعار الفائدة والتضخم العالمي دورًا رئيسيًا في تحديد مسار المعدن النفيس محليًا، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر.

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24: 5257 جنيهًا

عيار 21: 4650 جنيهًا

عيار 18: 3942 جنيهًا

الجنيه الذهب: 36,800 جنيه



وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالميًا.

ونفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي ضربات جوية استهدفت منشآت عسكرية داخل إيران، في تصعيد عسكري خطير أعاد المخاوف للأسواق العالمية ودفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.



وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.