“الزكاة والضريبة والجمارك” في ميناء جدة الإسلامي تُحبط محاولة لتهريب أكثر من 732 ألف حبة من مادة الإمفيتامين المخدر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - ​​​تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي من إحباط محاولة لتهريب 732,015 حبة من مادة الإمفيتامين المخدر، عُثر عليها مُخبأة في إرسالية واردة إلى المملكة عبر الميناء.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة حمود الحربي، أنه وردت إرسالية عبر ميناء جدة الإسلامي، عبارة عن خِزانات ملابس، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، والوسائل الحية، عُثر على تلك الكمية من الحبوب مُخبأة بداخل الإرسالية.

وأضاف أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، والقبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة وعددهم 4 أشخاص.

وأكد أن الهيئة ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات، بالتعاون والتنسيق المتواصل مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.

ودعا الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) والرقم الدولي (009661910) وتقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

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