شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “دور الجهات الداعمة والممولة للاستثمار” جلسة حوارية ضمن منتدى نجران للاستثمار والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أقيمت أمس ضمن فعاليات منتدى نجران للاستثمار 2025، جلسة حوارية بعنوان “دور الجهات الداعمة والممولة للاستثمار”، وذلك بمركز الأمير مشعل بن عبدالله للمؤتمرات والفعاليات.

واستعرض المدير التنفيذي لقطاع الأعمال بصندوق التنمية السياحية فهد الأشقر، برامج الصندوق، مشيرًا إلى أن الصندوق يقدم حزمًا تمويلية مخصصة لدعم المشاريع السياحية الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع جهات تمويلية محلية، مؤكدًا أن الصندوق يعمل على تمكين الاستثمار السياحي في جميع مناطق المملكة، وليس في محافظات محددة، من خلال منتجات تمويلية متنوعة قصيرة وطويلة الأجل.

وأشار إلى أن عدد المشاريع المدعومة تجاوز 2200 مشروع، ويعمل الصندوق على تمكين رواد الأعمال من خلال مركز مورنوس، الذي يقدم خدمات استشارية وتدريبية تساعد المستثمر على الانتقال من الفكرة إلى التأسيس.

وتحدث مدير عام تطوير الأعمال بصندوق التنمية الزراعية المهندس سعد الحماد عن جهود الصندوق، مبينًا أن إستراتيجيات الصندوق منسجمة مع الإستراتيجية الوطنية للزراعة، والأمن الغذائي، وإستراتيجية صندوق التنمية الوطني، مؤكدًا أن منطقة نجران تمتلك فرصًا استثمارية واعدة في القطاع الزراعي رغم تحديات شح المياه، مشيرًا إلى أن الصندوق موّل مشروعات متعددة في المنطقة، من ضمنها المزارع الريفية المدعومة بالشراكة مع صندوق التنمية السياحية.

وبين أن إجمالي التمويل الذي قدمه الصندوق لمنطقة نجران منذ تأسيسه وحتى نهاية 2024 تجاوز (1.3) مليار ريال، لأكثر من (15) ألف مستفيد، توزعت بين قروض تشغيلية ومشاريع متخصصة مثل الدواجن وسلاسل الإمداد والبيوت المحمية، مفيدًا أن الصندوق يدعم أكثر من (180) منتجًا تمويليًا، تغطي قطاعات الزراعة الابتكارية، والاستزراع السمكي، وإنتاج اللحوم الحمراء، والقروض الريفية، إلى جانب برامج متخصصة كزراعة البن والعسل والورد.

بدوره استعرض مدير إقليم الجنوب في بنك التنمية الاجتماعية فايز العمري، دور البنك، موضحًا أن البنك يُعد من أكبر البنوك التنموية في الشرق الأوسط، وقدّم أكثر من (160) مليار ريال استفاد منها نحو (10) ملايين مواطن ومواطنة.

وفيما يخص منطقة نجران، أشار إلى أن البنك موّل أكثر من (120) ألف مستفيد بإجمالي تمويل تجاوز (1) مليار ريال، منها ما يزيد على (700) مليون ريال في عام 2024 فقط، وهو ما يمثل (30%) من إجمالي تمويلات البنك على مستوى المملكة خلال العام.

وأكد العمري أن البنك يقدم حلولًا مالية وغير مالية لتمكين المشاريع الصغيرة والناشئة، منها تمويلات تصل إلى (10) ملايين ريال حسب نوع المشروع، متطرقًا إلى خدمات مركز دلني للأعمال، الذي يقدّم استشارات ودورات تدريبية مجانية عبر أكثر من (1200) مستشار، ويخطط لافتتاح فرع في نجران خلال العامين المقبلين.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط