شكرا لقرائتكم خبر عن صعود قطاعات بالبورصة خلال جلسات الأسبوع على رأسها المنسوجات ومواد البناء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ هانى الحوتىالجمعة، 27 يونيو 2025 05:00 م
ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها المنسوجات والسلع المعمرة، ومواد البناء بنسبة 13.4%، أعقبهما قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 12.7%، يليهما قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والعقارات بنسبة 10.8%، 10%، على الترتيب.
وقفزت قطاعات خدمات النقل والشحن، والأغذية والمشروبات والتبغ، والموارد الأساسية، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 9.7%، 9.6%، 9.4%، 9.2%، على الترتيب، وزادت قطاعات الخدمات التعليمية، والرعاية الصحية والأدوية، والتجارة والموزعون بنسبة 8.9%، 8.1%، 8%، على الترتيب، ثم قطاعا الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والبنوك بنسبة 5.5%، 5%، على الترتيب، وأخيرًا قطاع السياحة والترفيه بنسبة 4.3%.
وكان المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" للبورصة المصرية قد ارتفع بنسبة 9.11% ليغلق عند مستوى 33002.85 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 9811.41 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 13344.47 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 9.49% ليغلق عند مستوى 41085.92 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 7.90% ليغلق عند مستوى 12492.48 نقطة.
وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 189.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.339 تريليون جنيه، بنسبة نمو 8.8%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.239 تريليون جنيه إلى 1.342 تريليون جنيه، بنسبة نمو 8.3%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 397.5 مليار جنيه إلى 435.4 مليار جنيه بنسبة نمو 9.5%.
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