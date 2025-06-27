شكرا لقرائتكم خبر عن صعود قطاعات بالبورصة خلال جلسات الأسبوع على رأسها المنسوجات ومواد البناء والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها المنسوجات والسلع المعمرة، ومواد البناء بنسبة 13.4%، أعقبهما قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 12.7%، يليهما قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والعقارات بنسبة 10.8%، 10%، على الترتيب.

وقفزت قطاعات خدمات النقل والشحن، والأغذية والمشروبات والتبغ، والموارد الأساسية، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 9.7%، 9.6%، 9.4%، 9.2%، على الترتيب، وزادت قطاعات الخدمات التعليمية، والرعاية الصحية والأدوية، والتجارة والموزعون بنسبة 8.9%، 8.1%، 8%، على الترتيب، ثم قطاعا الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والبنوك بنسبة 5.5%، 5%، على الترتيب، وأخيرًا قطاع السياحة والترفيه بنسبة 4.3%.

وكان المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" للبورصة المصرية قد ارتفع بنسبة 9.11% ليغلق عند مستوى 33002.85 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 9811.41 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 13344.47 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 9.49% ليغلق عند مستوى 41085.92 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 7.90% ليغلق عند مستوى 12492.48 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 189.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.339 تريليون جنيه، بنسبة نمو 8.8%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.239 تريليون جنيه إلى 1.342 تريليون جنيه، بنسبة نمو 8.3%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 397.5 مليار جنيه إلى 435.4 مليار جنيه بنسبة نمو 9.5%.