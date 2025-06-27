شكرا لقرائتكم خبر عن الموازنة تنفق نصف تريليون على بند الدعم والمزايا الاجتماعية خلال 10 شهور والان مع تفاصيل الخبر

أنفقت الموازنة العامة للدولة، حوالي 497.4 مليار جنيه على بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من السنة المالية 2025/2024، بنسبة نمو 34% مقارنة بنفس الفترة من السنة المالية الماضية بزيادة بقيمة 126.2 مليار جنيه، موزعة ما بين:

1- ارتفع الإنفاق المخصص لدعم السلع التموينية بنحو 42.1 مليار جنيه محققًا 127.2 مليار جنيه خلال أول 10 شهور من السنة المالية الحالية.

2- ارتفع الإنفاق المخصص للإسكان محدود الدخل بنحو 1.4 مليار جنيه محققًا 6.2 مليار جنيه خلال أول 10 شهور من السنة المالية الحالية.

3- ارتفع الإنفاق المخصص لدعم الصادرات بنحو 5.2 مليار جنيه محققًا 9.3 مليار جنيه خلال أول 10 شهور من السنة المالية الحالية.

4- ارتفع دعم الإنتاج الصناعي بنحو 5.5 مليار جنيه محققًا 9.1 مليار جنيه خلال أول 10 شهور من السنة المالية الحالية.

5- ارتفع الإنفاق على التأمين الصحي والأدوية بنحو 2.1 مليار جنيه محققًا 4.1 مليار جنيه خلال أول 10 شهور من السنة المالية الحالية.

6- ارتفع الإنفاق على دعم المزارعين بنحو 2.2 مليار جنيه محققًا 2.6 مليار جنيه خلال أول 10 شهور من السنة المالية الحالية.

7- ارتفع الإنفاق على الدعم النقدي (تكافل وكرامة) بنحو 5.7 مليار جنيه محققًا 34.7 مليار جنيه خلال أول 10 شهور من السنة المالية الحالية.

8- ارتفع الإنفاق على مساهمة الخزانة في صناديق المعاشات بنحو 6.9 مليار جنيه محققًا 124.8 مليار جنيه بنسبة نمو 5.8% خلال أول 10 شهور من السنة المالية الحالية.

9- ارتفع الإنفاق على علاج المواطنين بنحو 3.3 مليار جنيه محققًا 11.2 مليار جنيه بنسبة نمو 41.5% خلال أول 10 شهور من السنة المالية الحالية.

وبلغ حجم مصروفات الموازنة العامة للدولة، حوالي 3.078 تريليون جنيه بزيادة بقيمة 625.3 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من السنة المالية 2024/2025، بنسبة نمو 25.5%، مقابل 2.453 تريليون خلال الفترة المماثلة من العام السابق، وفق التقرير المالي لوزارة المالية.