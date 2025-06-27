شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 27 يونيو 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 21 بـ35.550 ريال والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب بسلطنة عمان، اليوم الجمعة، استقرارا فى الأسعار، وسجل عيار 24 سعر 40.625 ريال، وسط تداولات نشطة ومتابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.

سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان

عيار 24 سجل 40.625 ريال

عيار 22 سجل 37.250 ريال

عيار 21 سجل 35.550 ريال

عيار 18 سجل 30.475 ريال

عيار 14 سجل 23.700 ريال

عيار 12 سجل 20.325 ريال

الأونصة 1263.825 ريال

الجنيه الذهب 284.425 ريال

الأونصة بالدولار 3290.12 دولار

وتراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بشكل طفيف ، مع انتقال المستثمرين من شهر مايو الإيجابي إلى شهر جديد تسوده حالة من عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية مما يدعم حالة الإقبال على الذهب كملاذ آمن.