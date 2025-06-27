انعقاد منتدى التعاون الاقتصادي والتجاري عالي الجودة بين الصين والدول العربية في تشينغداو

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_تشينغداو

انطلقت فعاليات منتدى التعاون الاقتصادي والتجاري عالي الجودة بين الصين والدول العربية، في مركز المؤتمرات الدولي بمدينة تشينغداو، وذلك ضمن إطار قمة الصين للعلاقات الدولية، بتنظيم مشترك بين حكومة بلدية تشينغداو، وإدارة التجارة في مقاطعة شاندونغ، وبمبادرة من مجلس تشايمينا للأعمال (China-Middle East and North Africa Business Council – CHIMENA Council)، الذي قام بتنظيم “المنتدى الصيني العربي” خلال القمة.

شهد المنتدى حضور عدد من كبار الشخصيات، من بينهم السيد محمد أبو العينين، نائب رئيس مجلس النواب المصري ورئيس مجموعة كليوباترا، والسيد تسنغ تسنغ رونغ، عضو اللجنة الدائمة للجنة الحزب الشيوعي الصيني في مقاطعة شاندونغ وأمين لجنة الحزب بمدينة تشينغداو.

انعقد المنتدى تحت شعار: “الابتكار كمحرك، والمنفعة المتبادلة كأساس: دفع التعاون الاقتصادي والتجاري الصيني العربي نحو آفاق جديدة”،

وشهد مناقشات معمّقة حول فرص التعاون المستقبلي بين مجتمعات الأعمال الصينية والعربية، في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية.

ومن أبرز محطات المنتدى، الإطلاق المشترك لـ”المركز الشامل للخدمات الخارجية (الإمارات) لتشينغداو” من قبل السيد تسنغ تسنغ رونغ، والمستشار التجاري لسفارة دولة الإمارات لدى الصين، السيد عبد الله عبيد النعيمي. ويأتي هذا المركز كثمرة شراكة بين شركة شاندونغ الثالثة للهندسة الكهربائية ومجموعة هايسنس، للاستفادة من خبراتهما الممتدة في الشرق الأوسط وخاصة الإمارات، بهدف بناء منصة تعاونية جديدة بين الصين والدول العربية.

ويُتوقع أن يُسهم المركز في إنشاء تحالفات إقليمية للتصدير، وتنظيم فعاليات مثل الخليج 365 الصناعية الخارجية، والمعارض الدولية، وتنسيق سلاسل التوريد، بما يعزز من تدفقات الاستثمار والتجارة، ويدعم الرؤية المشتركة لمبادرة “الحزام والطريق”.

تجدر الإشارة إلى أن تشينغداو تتمتع بعلاقات قوية وطويلة الأمد مع الدول العربية، حيث تضم 140 مشروع استثمار متبادل مع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية. وتأمل المدينة في أن يُشكل المنتدى منصة لتعزيز التعاون العملي مع الشركات والمؤسسات العربية في مجالات متعددة، تشمل الصناعة، والطاقة، والتمويل، والزراعة، والتجارة.

أدار الجلسة السيد وانغ لي، مدير إدارة التجارة في مقاطعة شاندونغ، فيما قدّم السيد وانغ بو، عضو اللجنة الدائمة ونائب عمدة تشينغداو، عرضًا ترويجيًا حول بيئة الاستثمار، ومزايا المدينة التنافسية، وآفاق التعاون المشترك. كما شارك في المنتدى السيد سونغ مينغ جيه، عضو اللجنة الدائمة وأمين عام لجنة الحزب في تشينغداو.

وقد شارك المجلس الصيني العربي للاعمال والثقافة – CHIMENA Council- في تنظيم المنتدي العربي الصيني للاستثمار علي هامش القمة، والذي عقد فيه جلسات حوارية لاهم فرص الاستثمار بين الصين وكل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة و جمهورية مصر العربية

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