المركزي الروسي يخفض سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار صرف العملات الرئيسة مقابل الروبل، ورفع سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع (2) كوبيك، مقارنة بسعر صرف اليوم السابق، ليصل إلى (78.2117) روبلًا.

وفي الوقت ذاته، رفع البنك سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار (60) كوبيكًا، ليبلغ (91.6601) روبلًا. بينما رفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار (3) كوبيكات، ليصل إلى (10.9343) روبلات.

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