تراجع أسعار الذهب إلى 3313.23 دولارًا للأوقية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - تراجعت أسعار الذهب اليوم متجهة نحو تكبد ثاني خسارة أسبوعية مع تأثر الأسعار بارتفاع طفيف في الدولار ووقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، في حين تترقب الأسواق بيانات التضخم الأمريكية بحثًا عن مؤشرات على مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة (0.4) في المئة، ليصل إلى (3313.23) دولارًا للأوقية، مسجلًا خسائر هذا الأسبوع بنسبة (1.7) في المئة هذا الأسبوع، وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب (0.7) في المئة لتصل إلى (3325.70) دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند (36.63) دولارًا للأوقية، فيما تراجع البلاتين (1.8) في المئة إلى (1391.28) دولارًا، في حين زاد البلاديوم (1.4) في المئة مسجلًا (1147.78) دولارًا.

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