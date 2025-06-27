الاقتصاد

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 27-6-2025 فى البنك الأهلى 13.55 جنيه للشراء

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  • سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 27-6-2025 فى البنك الأهلى 13.55 جنيه للشراء 1/3
  • سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 27-6-2025 فى البنك الأهلى 13.55 جنيه للشراء 2/3
  • سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 27-6-2025 فى البنك الأهلى 13.55 جنيه للشراء 3/3

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القاهرة - سامية سيد - كتب ـ هانى الحوتى

الجمعة، 27 يونيو 2025 01:30 م

ثبت سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصرى اليوم الجمعة 27-6-2025، بالبنوك المصرية، نظرًا للعطلة الأسبوعية للبنوك، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 13.56 جنيه للشراء، 13.60 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلي المصرى سعر 13.55 جنيه للشراء، 13.60 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:
 

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الدرهم الإماراتى

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

13.56 جنيه للشراء.

13.60 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

13.55 جنيه للشراء.

13.60 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

13.55 جنيه للشراء.

13.60 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

13.55 جنيه للشراء.

13.60 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

13.61 جنيه للشراء.

13.64 جنيه للبيع.

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الدرهم الإماراتى

سعر الدرهم الإماراتى في بنك البركة

13.57 جنيه للشراء.

13.60 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك قناة السويس

13.55 جنيه للشراء.

13.60 جنيه للبيع.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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