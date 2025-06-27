الاقتصاد

سعر الريال القطرى اليوم الجمعة 27 -6-2025 فى البنوك الرئيسية

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سعر الريال القطرى اليوم الجمعة 27 -6-2025 فى البنوك الرئيسية

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القاهرة - سامية سيد - كتبت - حسام الشقويرى

الجمعة، 27 يونيو 2025 12:16 م

استقر سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 27 يونيه 2025 ، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

هذه الأسعار تتيح للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.


وسجل سعر الريال القطرى اليوم  فى بعض البنوك الأتى:

 

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.66 جنيه للشراء.

13.723 جنيه للبيع.


سعر الريال القطرى فى بنك مصر
12.766 جنيه للشراء.

13.718 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة
12.766 جنيه للشراء.

13.694 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأهلى
12.652 جنيه للشراء.

13.716 جنيه للبيع


سعر الريال القطرى فى بنك الأسكندرية

12.75 جنيه للشراء.

13.7 جنيه للبيع

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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