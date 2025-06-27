الاقتصاد

انخفض 74 قرشا × أسبوع.. سعر الدولار اليوم الجمعة 27-6-2025 أمام الجنيه

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  • انخفض 74 قرشا × أسبوع.. سعر الدولار اليوم الجمعة 27-6-2025 أمام الجنيه 1/3
  • انخفض 74 قرشا × أسبوع.. سعر الدولار اليوم الجمعة 27-6-2025 أمام الجنيه 2/3
  • انخفض 74 قرشا × أسبوع.. سعر الدولار اليوم الجمعة 27-6-2025 أمام الجنيه 3/3

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القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتى

الجمعة، 27 يونيو 2025 12:00 م

انخفض سعر الدولار أمام الجنيه بمتوسط 74 قرشًا، خلال تعاملات الأسبوع، ليستقر سعر الدولار اليوم الجمعة 27-6-2025، أمام الجنيه المصري، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 49.83 جنيه للشراء، 49.97 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري عند سعر 49.85 جنيه للشراء، 49.95 جنيه للبيع.

كما استقر السعر بالبنك التجارى الدولى-cib عند 49.85 جنيه للشراء، 49.95 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية، سجل 49.85 جنيه للشراء، 49.95 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصري، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار في البنوك كالتالي:
 

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دولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

49.83 جنيه للشراء.

49.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

49.85 جنيه للشراء.

49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

49.85 جنيه للشراء.

49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية
 

49.85 جنيه للشراء.

49.95 جنيه للبيع.

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دولار

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

49.85 جنيه للشراء.

49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي


50.02 جنيه للشراء.

50.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة


49.85 جنيه للشراء.

49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس


49.85 جنيه للشراء.

49.95 جنيه للبيع.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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