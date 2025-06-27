شكرا لقرائتكم خبر عن شركة نقل الكهرباء توقع عقدًا مع شركة صينية لإنشاء خط هوائي بطول 64 كم والان مع تفاصيل الخبر

وقّعت المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقدًا مع شركة "باور تشينا" PowerChina الصينية، لإنشاء خط هوائي مزدوج الدائرة رباعي الموصل جهد 500 ك.ف، بطول 64 كم، يمتد من شرق الإسماعيلية إلى الزقازيق.

ويستهدف المشروع تغذية الأحمال المطلوبة مستقبلًا بمنطقة حفر قناة السويس، ومواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية من قبل المشروعات الصناعية والتنموية، وكذلك تحسين جهود محطات المحولات جهد 220 ك.ف، بما يُسهم في تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية وتنفيذ الأعمال التنموية المستهدفة بمنطقة كهرباء القناة.

وأكدت المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الشبكة القومية الموحدة، والعمل على رفع كفاءتها لاستيعاب الطلب المتزايد على الكهرباء ومواكبة مشروعات التنمية العمرانية والصناعية، تحقيقًا لاستراتيجية الدولة المصرية وتنفيذًا لرؤية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتطوير ودعم الشبكة القومية الموحدة وتحقيق الاستقرار في التغذية الكهربائية.