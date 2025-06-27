شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 27 يونيو 2025 فى البحرين.. عيار 18 بـ 30.275 دينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في البحرين اليوم تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية، وسجل سعر 24 سعر40.375 دينار وفي هذا التقرير، نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.



أسعار الذهب في البحرين



عيار 24 سجل 40.375 دينار

عيار 22 سجل 37.000 دينار

عيار 21 سجل 35.325 دينار

عيار 18 سجل 30.275 دينار

عيار 14 سجل 23.550 دينار

عيار 12 سجل 20.175 دينار

الاونصة 1255.725 دينار

الجنيه الذهب 282.600 دينار

الأونصة بالدولار 3339.68 دولار

وارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف امس الخميس، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي، وتصاعد حالة عدم اليقين في الأسواق عقب تقارير أشارت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفكر في استبدال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت مبكر من سبتمبر أو أكتوبر وفقا لما نشره موقع investing.



ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.1% ليسجل 3,334.20 دولارًا للأوقية.

كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.1% إلى 3,347.10 دولارًا. وعلى الجانب الآخر، تراجعت عقود مؤشر الدولار بنسبة 0.15%



