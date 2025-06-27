شكرا لقرائتكم خبر عن تعميق التعاون بين مصر والصين لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار مشاركة مصر كضيف شرف في المعرض الدولي للمشروعات الصغيرة بالصين بمدينة جوانزو / مقاطعة جواندونج في الفترة من 27-30 يونيو، عقد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وعصام النجار الوزير المفوض التجاري ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض، عدد من اللقاءات مع الجهات المعنية بالصين لبحث تعميق أوجه التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين ودراسة فرص توسع المشروعات المصرية للوصول للأسواق الصينية.

ويناقش رحمي مع الجانب الصيني سبل استفادة جهاز تنمية المشروعات من تجربة الصين في دعم المشروعات الصغيرة والتي نجحت من خلالها في تحقيق طفرة نوعية أسهمت في توفير الملايين من فرص العمل لمواطنيها ودفعتها إلى مصاف أهم الاقتصادات العالمية مشيرا إلى أن التنسيق مستمر بين الجانبين للعمل على نقل تجربة الصين للسوق المصري مع التركيز بوجه خاص على المشروعات الصناعية والإنتاجية وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز لاستغلال قدرات هذا القطاع الواعد في زيادة الفرص الاستثمارية و الحد من الاستيراد و تعظيم مساهمته في دعم الاقتصاد الوطنى و توطين الصناعة وتوفير سلاسل الإمداد وزيادة اعتماده على التكنولوجيا للوصول إلى منتج يتفق مع معايير الأسواق العالمية مما يزيد من قدرته علي توفير الاحتياجات الداخلية ورفع قدراته التنافسية في التصدير

وأكد عصام النجار أن مشاركة مصر كضيف شرف في دورة المعرض الدولي للمشروعات الصغيرة بالصين هذا العام إنما تؤكد عمق العلاقات بين الجانبين مشيرا إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين تشهد تطورا مستمرا موضحا أن مصر تسعى إلى زيادة الاستثمارات الصينية في مصر والوقوف على فرص جديدة تتيح للمنتجات المصرية الوصول للسوق الصيني للاستفادة من الفرص المتنوعة المتاحة به وذلك من خلال المشاركة في مختلف الفاعليات والمعارض التي تنظمها الصين وتضم المئات من الشركات من مختلف دول العالم الأمر الذي يسمح للمشروعات المصرية بإبرام تعاقدات جديدة تسمح لها بالتوسع والتطوير.

وأضاف رحمي أن من أهم الموضوعات التي يتم مناقشتها مع الجانب الصيني آليات التوسع في التبادل التجاري بين المشروعات الصغيرة في البلدين وإمداد السوق الصيني بما يحتاجه من سلع أو خدمات تنتجها المشروعات الصغيرة في مصر وهو ما يتيح لهذه المشروعات الفرصة للدخول إلى واحد من أكبر وأهم الأسواق العالمية والتعرف عليه وزيادة خبرتها في تطوير منتجات جديدة أو زيادة انتاجها والتوسع فيه.

وأشاد رحمي بالتعاون الذي تقدمه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بأجهزتها المختلفة لجهاز تنمية المشروعات لتسهيل مشاركة عملاء الجهاز في كبرى المعارض الدولية و فتح أسواق خارجية للمنتجات المصرية المتميزة .