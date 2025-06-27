شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: 10 آلاف مشروع بتكلفة 96 مليارات جنيه ضمن المرحلة الأولى من "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

تعد المبادرة الرئاسية أكبر وأضخم مشروع تنموي فى العالم سواء ما حيث حجم المخصصات المالية أو عدد المستفيدين الذى يصل عددهم إلى حوالى 58 مليون مواطن، من خلال تطوير 4500 قرية.

وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن المرحلة الاولى من مشغ" حياة كريمة " تتضمنت حوالى 10 آلاف مشروع، بتكلفة إجمالية 96 مليار جنيه، التي تستهدف 52 مركز في نطاق 20 محافظة ريفية، يستفيد منها 18 مليون مواطن في حوالي 1500 قرية، وتصدرت محافظة سوهاج باقي المحافظات في عدد المشروعات المنتهية بنسبة 12%، تليها البحيرة بنسبة 11.5%، ثم قنا 9%، وأسيوط 8%.

وتتضمن مشروعات "حياة كريمة" الانتهاء من إنشاء وتطوير وصيانة 1990 مدرسة (حوالي 17 ألف فصل)، بما يساهم في خفض كثافة الفصول في المحافظات المُستفيدة، و693 مركز شباب، وإنشاء وتطوير 450 وحدة صحية، و168 مشروع صرف صحي متكامل، و3 محطات معالجة في محافظتي (المنوفية، والشرقية)، و41 ألف وصلة صرف صحي منزلية، فضلاً عن إنشاء وتطوير 141 محطة مياه شرب، وإنشاء 223 مجمع خدمات حكومية، و208 مجمع خدمات زراعية، علاوةً على خدمات الغاز الطبيعي وشبكة الألياف الضوئية.