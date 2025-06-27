شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 27 يونيو 2025 فى قطر.. عيار 24 بـ390.75 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الذهب تأرجحه في الأسواق العالمية، متأثرًا بالتغيرات في سعر الدولار وسياسات الفائدة العالمية ، وفي قطر يلقى الذهب اهتمامًا كبيرًا سواء من قبل المستثمرين أو المقبلين على الزواج، وسجل عيار 24 سعر 390.75 ريال



أسعار الذهب اليوم في قطر

عيار 24 سجل 390.75 ريال

عيار 22 سجل 358.25 ريال

عيار 21 سجل 342.00 ريال

عيار 18 سجل 293.25 ريال

عيار 14 سجل 228.00 ريال

عيار 12 سجل 195.50 ريال

الاونصة 12156.50 ريال

الجنيه الذهب 2735.75 ريال

الأونصة بالدولار 3339.68 دولار



وارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف امس الخميس، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي، وتصاعد حالة عدم اليقين في الأسواق عقب تقارير أشارت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفكر في استبدال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت مبكر من سبتمبر أو أكتوبر وفقا لما نشره موقع investing.



ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.1% ليسجل 3,334.20 دولارًا للأوقية.

كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.1% إلى 3,347.10 دولارًا. وعلى الجانب الآخر، تراجعت عقود مؤشر الدولار بنسبة 0.15%