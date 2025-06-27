شكرا لقرائتكم خبر عن استغلال خام الفوسفات بشركة النصر للتعدين بالتعاون مع شريك أجنبى والان مع تفاصيل الخبر

في خطوة جديدة لتعظيم الاستفادة من ثروات مصر التعدينية، بدأت شركة النصر للتعدين – إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية – تنفيذ خطة موسعة بالتعاون مع شريك أجنبي متخصص لرفع تركيز خام الفوسفات منخفض الجودة وتحويله إلى منتج عالي القيمة موجه للتصدير، بما يحقق زيادة كبيرة في العوائد المالية للشركة ويدعم الاقتصاد الوطني.

وكشف المهندس محمد السعداوي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن هناك مفاوضات متقدمة مع شركة أجنبية ذات خبرة في تكنولوجيا تركيز الفوسفات، لتأسيس شراكة استراتيجية تعتمد على استغلال الخامات منخفضة التركيز في مناجم شركة النصر للتعدين بأسوان، ورفع كفاءتها بما يتيح استخدامها في صناعات الأسمدة والفوسفات المخصص للتصدير.

وأكد السعداوي أن هذه الخطوة ستنعكس بشكل مباشر على زيادة صادرات شركة النصر، خاصة في ظل الطلب المتزايد على خام الفوسفات عالميًا، مع توجه العديد من الأسواق نحو تأمين احتياجاتها من المواد الخام الأساسية.

وأضاف أن خطة التطوير تشمل أيضاً إنشاء وحدات تركيز حديثة ومرافق لوجستية تسهم في تسريع عمليات التصدير.

وأشار إلى أن المشروع سيوفر فرص عمل جديدة ويرفع من كفاءة التشغيل داخل الشركة، إلى جانب تعزيز دورها ضمن استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد التعدينية بدلاً من تصديرها خامًا، بما يحقق قيمة مضافة مرتفعة.

وتسعى القابضة المعدنية لزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومي، عبر تطوير الشركات التابعة وتحديث المعدات وتعزيز الشراكات الدولية، خاصة في مجالات واعدة مثل الفوسفات والكوارتز والمنجنيز، في إطار رؤية الدولة للتوسع في الصناعات التصديرية وزيادة إيرادات العملة الأجنبية.