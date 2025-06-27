شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى أسعار الدولار والعملات الأجنبية الجمعة 27 - 6 - 2025؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها، حيث ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة؛ 27 - 6 – 2025.

وننشر أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وهي؛ الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنية الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والريال القطري.



‏‎وجاءت الأسعار كالتالي:

‏‎

49.95 جنيه للبيع.

‏‎

‏‎

67.75 جنيه للشراء.

68.09 جنيه للبيع.

‏‎

‏‎

‏‎

‏‎

وتعد هذه العملات مرجعًا في الأسواق العالمية، ويتم تداولها بشكل كبير في سوق الفوركس (سوق صرف العملات الأجنبية)، كما تعد عملات الدول العربية الأكثر أهمية للسوق المصري خاصة المسافرين لتلك الدول.