شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المنافسة يوافق على استحواذ فارو إنرجى على أسهم كورال بتروليم هولدينجز والان مع تفاصيل الخبر

قرر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الموافقة على الطلب المقدم من شركة فارو إنرجي ماركيتيج إيه.جي بشأن الاستحواذ على نسبة 100% من أسهم كورال بتروليم هولدينجز إيه. بي، مما يخول للشخص المستحوذ القدرة على التحكم الفردي في الشخص المستهدف، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 22 مايو 2025.

وتعمل شركة فارو في التكرير والخدمات اللوجستية وتسويق المنتجات البترولية، وتعمل في مجالات التكرير، والتوزيع، وتخزين منتجات النفط والغاز، بما في ذلك البنزين والديزل ووقود الطائرات وزيوت التشحيم. كما تقدم الشركة حلولًا في مجال الطاقة المتجددة. وتخضع فارو للتحكم الجماعي من قبل شركة فيتول ريفاينينغ جروب بي في ("فيتول") ومجموعة كارلايل ("كارلايل").

وتعمل شركة بريم في مجال تكرير وبيع الوقود وزيوت التدفئة وزيوت التشحيم، بالإضافة لحلول الطاقة المتجددة، والوقود الحيوي والمنتجات المستدامة