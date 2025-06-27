شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر الجمعة 27 يونيو 2025 وسط هدوء عالمى وتعافى الدولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب في السوق المصري مع تسجيل حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الجمعة 27 يونيو 2025، في ظل استقرار نسبي في السوق العالمية بعد تعافي الدولار الأميركي، وهو ما أثر على تحركات المعدن النفيس خلال الساعات الماضية.



أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24: 5360 جنيهًا

عيار 21: 4690 جنيهًا

عيار 18: 4020 جنيهًا

عيار 14: 3127 جنيهًا

الجنيه الذهب: 37520 جنيهًا



ويأتي هذا الاستقرار بعدما وصلت أسعار الأونصة عالميًا إلى نحو 3330 دولارًا، مع تحسّن شهية المخاطرة لدى المستثمرين وعودة الهدوء النسبي إلى المشهد الجيوسياسي، وهو ما قلل من الإقبال على الذهب كملاذ آمن.

وتشهد الأسواق حالة من الترقب لتحركات الدولار والبيانات الاقتصادية المرتقبة، والتي من شأنها أن تُعيد تشكيل توجهات المستثمرين خلال الأيام المقبلة.

ويرى بعض المتعاملين أن استقرار الأسعار حاليًا قد يفتح المجال أمام موجة شراء جديدة، خصوصًا في ظل الأوضاع السياسية المستقرة مؤقتًا، مع التحذير من احتمالية حدوث تقلبات مفاجئة حال تجدد التوترات أو صدور بيانات اقتصادية غير متوقعة.