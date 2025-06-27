شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن "الهيئة الملكية" بالدرج العظيم بالمتحف المصرى الكبير؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الدرج العظيم إحدى قاعات العرض التي يتميز ويتفرد بها المتحف المصري الكبير عن باقي المتاحف العالمية، حيث يُعرض عليه مجموعة من أفضل وأضخم القطع الأثرية الثقيلة التي تجسد روائع فن نحت في مصر القديمة، والتي تبدأ من عصر الدولة القديمة وحتى العصر اليوناني الروماني. وينتهي الدرج العظيم بمشهد بانورامي جميل يبين أهرام الجيزة الخالدة.

ويتدرج الدرج العظيم طبقًا لسيناريو العرض المتحفي إلى أربع موضوعات رئيسية، والموضوع الأول هو "الهيئة الملكية"، حيث يتم عرض مجموعة متميزة من تماثيل الملوك التي مرت بمراحل تطورا وتغيرات عديدة شهدها الفن الملكي في مصر القديمة وبالرغم من ذلك كان من السهل التعرف على سمات الملوك وملامحهم في التماثيل.

ومن أهم التماثيل المعروضة على الدرج العظيم في الموضوع الأول:

- تمثال للملك سيتي الأول من الجرانيت الوردي.

- تمثال للملك سنوسرت الثالث أو أمنمحات الرابع من عصر الدولة الوسطى مصنوع من الكوارتزيت ، ويظهر عليه أميرتان ، وقد أُعيد استخدام التمثال مرة أخرى في عهد الملك رمسيس الثاني والملك مرنبتاح.

- تمثال للملك سيتي الثاني مصنوع من الكوارتزيت، من عصر الدولة الحديثة.

- تمثال للملك أمنحتب الثالث.

- تمثال للملكة حتشبسوت.

- تمثال للمبارطور الروماني كاراكالا من الجرانيت الأحمر.