غرفتا الأحساء وقطر تبحثان تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارات المتبادلة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

بحثت غرفة الأحساء مع غرفة قطر العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين الشقيقين، ومشاركة القطاع الخاص في تعزيزها من خلال زيادة التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة والمشتركة.

جاء ذلك خلال استضافة غرفة قطر اليوم، وفد غرفة الأحساء برئاسة رئيس مجلس الإدارة محمد العفالق، يرافقه نائبا الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة والأمين العام، الذين التقوا النائب الثاني لرئيس لغرفة قطر راشد العذبة، وعددًا من أعضاء مجلس الإدارة.

واستعرض اللقاء علاقات التعاون بين الغرفتين وسبل تعزيزها بما يسهم في زيادة التعاون بين القطاع الخاص.

وأكد العفالق حرص غرفة الأحساء على تعزيز الروابط بين قطاعات الأعمال في دولة قطر ومحافظة الأحساء وتحفيز المستثمرين لإقامة الاستثمارات المتبادلة، مثمنًا دور مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك في تعزيز علاقات التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.

من جهته، أكد النائب الثاني لرئيس لغرفة قطر راشد العذبة، حرص غرفة قطر على تعزيز التعاون بين قطاعات الأعمال في البلدين الشقيقين، وتعزيز الشراكة بين رجال الأعمال القطريين والسعوديين، واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، خصوصًا في محافظة الأحساء، مشيرًا إلى أن التبادل التجاري بين قطر والمملكة شهد نموًّا كبيرًا خلال العام الماضي، معربًا عن أمله باستمرار هذا النمو وتحقيق مستويات أعلى لمعدلات التجارة البينية في السنوات المقبلة.

وشهد اللقاء تقديم عرضين عن مناخ وفرص الاستثمار في قطر والأحساء، وعقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال القطريين والسعوديين.

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