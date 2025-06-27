شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط أم استقرار.. سعر الذهب اليوم الجمعة 27 يونيو 2025 فى محلات الصاغة والان مع تفاصيل الخبر

لا تزال أسعار الذهب فى مصر مرتبطة بتحركات الأسواق العالمية، حيث تؤثر أسعار النفط، والسياسات النقدية، وتقلبات العملات الرئيسية فى توجهات المستثمرين، وتتابع الأسواق المحلية أسعار الذهب وسط تأثيرات التوترات الجيوسياسية العالمية، والتى تلعب دورًا فى تحديد توجهات الطلب على المعدن النفيس، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الجمعة فى مصر.

أسعار الذهب فى مصر اليوم:

- عيار 24 يسجل 5360 جنيهًا.

- عيار 21 يسجل 4690 جنيها.

- عيار 18 يسجل 4020 جنيهًا.

- عيار 14 يسجل 3123 جنيها

- الجنيه الذهب 37480 جنيهًا.

وارتفعت أسعار الذهب عالميا بشكل طفيف امس الخميس، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكى، وتصاعد حالة عدم اليقين فى الأسواق عقب تقارير أشارت إلى أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يفكر فى استبدال رئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالى جيروم باول فى وقت مبكر من سبتمبر أو أكتوبر وفقا لما نشره موقع investing.

وارتفع الذهب الفورى بنسبة 0.1% ليسجل 3,334.20 دولار للأوقية.



كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.1% إلى 3,347.10 دولار.



وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة فى سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفورى للذهب عالميًا.