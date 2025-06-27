شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 26 يونيو 2025 عيار 24 بدون مصنعية بـ5360 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

يترقب المتعاملون فى مصر تطورات أسعار الذهب وسط توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الخميس فى مصر.

أسعار الذهب اليوم

- عيار 24 يسجل 5360 جنيهًا.

- عيار 21 يسجل 4690 جنيهات.

- عيار 18 يسجل 4020 جنيهًا.

- الجنيه الذهب 37480 جنيهًا.



وارتفعت أسعار الذهب عالميا بشكل طفيف اليوم الخميس، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكى، وتصاعد حالة عدم اليقين فى الأسواق عقب تقارير أشارت إلى أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يفكر فى استبدال رئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالى جيروم باول فى وقت مبكر من سبتمبر أو أكتوبر وفقا لما نشره موقع investing.

وارتفع الذهب الفورى بنسبة 0.1% ليسجل 3,334.20 دولار للأوقية.

كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.1% إلى 3,347.10 دولار.

يُنظر تقليديًا إلى الذهب غير المرتبط بعائد على أنه وسيلة تحوط ضد عدم اليقين الاقتصادى والتضخم

وتتغير أسعار الذهب فى مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر فى حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب فى البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.