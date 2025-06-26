شكرا لقرائتكم خبر عن فخرى الفقى: الاستقرار الأمنى والسياسى ساهم فى حماية الاقتصاد من أزمات كبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور فخرى الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ومساعد مدير صندوق النقد الدولى السابق، إن الاستقرار الأمنى والسياسى والاقتصادى والاجتماعى هو الضامن الرئيسى لصمود الاقتصاد المصرى فى وجه الأزمات العالمية المتلاحقة.

وأكد الفقى، فى لقائه مع الإعلامى محمد مصطفى شردى، ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يذاع عبر قناة الحياة، أن مصر أنفقت ما يقرب من 550 مليار دولار منذ عام 2013 لتنفيذ مشروعات تنموية وإصلاحات اقتصادية، موضحًا أن هذه القيمة تم إنفاقها فى وقت كان سعر الدولار يساوى نحو 16 جنيهًا، ما يجعل القيمة الحقيقية لهذه الاستثمارات مضاعفة إذا ما قورنت بالأسعار الحالية للعملة.

وشدد الفقى، على أن الاستقرار الأمنى والسياسى عوامل ساهمت فى حماية الاقتصاد من تداعيات أزمات كبرى مثل جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والحرب فى السودان، والصراع المتجدد فى غزة، والحرب التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها، وصولًا إلى التصعيد الإسرائيلى الإيرانى الأخير.

وأشار الفقى إلى أن الاقتصاد المصرى نجح فى الحفاظ على تماسكه منذ 2020، متوقعًا تحسن المؤشرات الاقتصادية مع استمرار الدولة فى خططها للتنمية والعمل الجاد.

وتابع الفقى، أن الاستمرار فى البناء، إلى جانب تعزيز عناصر الاستقرار، هو السبيل الوحيد لعبور هذه المرحلة الدقيقة إقليميًا ودوليًا.