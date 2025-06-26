الاقتصاد

فخرى الفقى: الاستقرار الأمنى والسياسى ساهم فى حماية الاقتصاد من أزمات كبرى

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فخرى الفقى: الاستقرار الأمنى والسياسى ساهم فى حماية الاقتصاد من أزمات كبرى

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القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور فخرى الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ومساعد مدير صندوق النقد الدولى السابق، إن الاستقرار الأمنى والسياسى والاقتصادى والاجتماعى هو الضامن الرئيسى لصمود الاقتصاد المصرى فى وجه الأزمات العالمية المتلاحقة.

وأكد الفقى، فى لقائه مع الإعلامى محمد مصطفى شردى، ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يذاع عبر قناة الحياة، أن مصر أنفقت ما يقرب من 550 مليار دولار منذ عام 2013 لتنفيذ مشروعات تنموية وإصلاحات اقتصادية، موضحًا أن هذه القيمة تم إنفاقها فى وقت كان سعر الدولار يساوى نحو 16 جنيهًا، ما يجعل القيمة الحقيقية لهذه الاستثمارات مضاعفة إذا ما قورنت بالأسعار الحالية للعملة.

وشدد الفقى، على أن الاستقرار الأمنى والسياسى عوامل ساهمت فى حماية الاقتصاد من تداعيات أزمات كبرى مثل جائحة ، والحرب الروسية الأوكرانية، والحرب فى السودان، والصراع المتجدد فى غزة، والحرب التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها، وصولًا إلى التصعيد الإسرائيلى الإيرانى الأخير.

وأشار الفقى إلى أن الاقتصاد المصرى نجح فى الحفاظ على تماسكه منذ 2020، متوقعًا تحسن المؤشرات الاقتصادية مع استمرار الدولة فى خططها للتنمية والعمل الجاد.

وتابع الفقى، أن الاستمرار فى البناء، إلى جانب تعزيز عناصر الاستقرار، هو السبيل الوحيد لعبور هذه المرحلة الدقيقة إقليميًا ودوليًا.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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