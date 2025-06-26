شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز أكتوبر الجديدة: نواصل المتابعة لضمان تنفيذ المشروعات وفق أعلى المعايير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرّح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، أن المدينة تشهد حالياً طفرة عمرانية متسارعة، لا سيما بمنطقة غرب المطار، التي تمثل إحدى أهم المناطق الواعدة في المدينة، لما تحتضنه من مشروعات سكنية ضخمة ومرافق بنية تحتية متطورة. وأكد أن هذه المتابعة الميدانية تأتي تنفيذاً لتوجيهات السيد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بضرورة دفع معدلات التنفيذ والتواجد المستمر بمواقع العمل لضمان الالتزام بالجداول الزمنية وجودة التنفيذ.

وفي هذا السياق، قام المهندس محمود مراد، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، بجولة موسعة صباح اليوم، برفقة ممثلي الإدارات التنفيذية، وجهات الإشراف، لمتابعة سير العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين” بالمدينة، بالإضافة إلى تفقد الأعمال الجارية بوحدات مشروع “الإسكان الأخضر” بمنطقة غرب المطار.

وتضمنت الجولة متابعة دقيقة لمراحل التنفيذ الإنشائي من أعمال الأساسات والهيكل الخرساني، إلى جانب تفقد أعمال التشطيبات داخل الوحدات، مع مراجعة الواجهات الخارجية والداخلية، وتنسيق الألوان والتفاصيل المعمارية بما يحقق جودة الحياة ويعكس الطابع الحضاري للمشروع.

وأوضح نائب رئيس الجهاز أن المرحلة السادسة من مشروع “سكن كل المصريين” تضم نحو 55 ألف وحدة سكنية مخصصة لمحدودي الدخل، في حين يشمل مشروع “الإسكان الأخضر” ما يقرب من 14 ألف وحدة سكنية يتم تنفيذها وفق معايير الاستدامة وكفاءة الطاقة.

ومن الجدير بالذكر أن منطقة غرب المطار تضم قرابة 104 آلاف وحدة سكنية تم ويجري تنفيذها، بإجمالي استثمارات تتجاوز 60 مليار جنيه في قطاع الإسكان فقط، إلى جانب تنفيذ مشروعات بنية تحتية ومرافق عامة بقيمة تتخطى 20 مليار جنيه، ما يجعل من مدينة 6 أكتوبر الجديدة أحد أبرز نماذج التنمية العمرانية المتكاملة في الجمهورية الجديدة.